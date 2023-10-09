نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 جنود إسرائيليين بـ "نيران صديقة" قرب حدود لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إصابة 4 من جنوده بنيران زملائهم في منطقة الجليل الغربي (شمال) قرب حدود لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "قوات (إسرائيلية) عملت في وقت سابق الأحد بالقرب من موشاف (مستوطنة) شاتولا في الجليل الغربي، بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأضاف أن القوة "رصدت مركبة مجهولة وصلت بسرعة وحاولت تجاوز نقطة التفتيش العسكرية هناك".

وتابع المتحدث: "ردا على ذلك، أطلقت القوة النار تجاه المركبة، وتبين لاحقا أنها آلية عسكرية.

ونتيجة لإطلاق النار، أصيب أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي، أحدهم بجروح متوسطة والباقون بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي "وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.