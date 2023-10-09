عاجل - فلسطين الآن.. "سكاي نيوز": واشنطن ترسل ما بين 20 إلى 25 طائرة مقاتلة للشرق الأوسط لمنع توسع القتال

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن.. "سكاي نيوز": واشنطن ترسل ما بين 20 إلى 25 طائرة مقاتلة للشرق الأوسط لمنع توسع القتال

فلسطين الآن.. "سكاي نيوز": واشنطن ترسل ما بين 20 إلى 25 طائرة مقاتلة للشرق الأوسط لمنع توسع القتال.. أعلنت مراسلة سكاي نيوز عربية من الولايات المتحدة الأمريكية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تصريحات نشرتها "سي إن إن" من مصادرها عن إرسال واشنطن ما بين 20 إلى 25 طائرة مقاتلة للشرق الأوسط لمنع توسع القتال خارج حدود إسرائيل.

فلسطين اليوم.. أمريكا وكندا يعلقان رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.. أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تعليق عدة شركة طيران أمريكية وكندية رحلاتها إلى تل أبيب وتجلي أطقمها من هناك، حسب ما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

فلسطين اليوم.. بث مباشر آخر تطورات الأحداث في غزة، تشتعل الساحة الآن وترتفع عمليات البحث من جميع المواطنين في دول العالم؛ لمتابعة آخر تطورات الأحداث في فلسطين لحظة بلحظة، على مدار الساعة وأهم أخبار فلسطين اليوم، خاصة بعد الهجوم المتبادل بين فلسطين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

بث مباشر.. آخر تطورات الأحداث في فلسطين لحظة بلحظة

فلسطين الآن.. آخر تطورات الأحداث في غزة

وذكرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظر في إرسال أسلحة لـ جيش الاحتلال، على ضوء التوترات الأمنية الأخيرة.

وتابعت الصحيفة: "وفقا لمسؤول أمريكي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب الاحتلال الإسرائيلي بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب"، بعد يوم من شن حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب الاحتلال الإسرائيلي".

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.

وقال بايدن، مساء أمس، إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة" عقب شنّ حركة حماس هجوما على إسرائيل، محذرا "أي طرف آخر معاد لإسرائيل" من انتهاز الفرصة، و"لن نتقاعس أبدا عن مساندة إسرائيل".

وتحدث بايدن هاتفيا مع بنيامين نتانياهو، أمس، لعرض الدعم الأمريكي، وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "أوضحت لـ نتانياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة الاحتلال وشعبها".

فلسطين مباشر.. بايدن يحذر ويساند "قتلة الأطفال"

وأضاف في تحذير مباشر "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها.. وتحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف"، موجهًا فريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال حول الموقف معدول في المنطقة من بينها مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات والحلفاء الأوروبيين.

غزة تنزف.. ارتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 2300 واستشهاد 413، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 413 شهيدًا فلسطينيا، بينما ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 2300 مصابًا.

بث مباشر اليوم.. تطورات الأحداث في فلسطين الآن (البث الحي)

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أخبار فلسطين اليوم.. ماذا حدث اليوم في غزة؟

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، اليوم، بعد يوم من أدمى هجوم تشهده في عقود اجتاح خلاله حركة حماس عددا من البلدات الإسرائيلية وقتلوا 700 إسرائيلي واختطفوا العشرات، مما يهدد باندلاع حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط.

وشنت قوات الاحتلال، ضربات جوية وقصفا عنيفا على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 370 شهيدًا فلسطينيًا من بينهم 20 طفلا، إذ توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بانتقام ساحق لهذا اليوم الأسود".

وفي جنوب إسرائيل، لا تزال حماس يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء حماس هجومها المفاجئ بإطلاق وابل من الصواريخ وباجتياح قواعد عسكرية واقتحام بلدات حدودية.

أكبر توغل في إسرائيل

وشكل هجوم حماس فجر السبت أكبر توغل في إسرائيل وأسقط أكبر عدد من القتلى والمصابين في يوم واحد منذ أن شنت مصر وسوريا هجوما مفاجئا في يوم الغفران في حرب عام 1973.

وأفادت تقارير تلفزيونية إسرائيلية، بأن 700 إسرائيلي على الأقل قُتلوا، ولا يزال الحطام الناجم عن هجوم السبت يتناثر في بلدات جنوب إسرائيل ومستوطنات وتجمعات على الحدود ويحاول الاحتلال الإسرائيلي استيعاب الصدمة ومشهد الدماء والجثث الملقاة في الشوارع والسيارات والمنازل.

وتمكنت حركة حماس، من العودة إلى قطاع غزة ومعهم عشرات الأسرى من المدنيين والعسكريين.

وقالت حماس إنها ستصدر بيانا في وقت لاحق عن عدد الأسرى لديها.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن نحو 30 مفقودا إسرائيليا كانوا في حفل راقص استُهدف خلال هجوم حماس السبت خرجوا من المخابئ الأحد.

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وأطلقت حماس المزيد من زخات الصواريخ صوب إسرائيل، الأحد، ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء جنوب إسرائيل وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيخلي المناطق الحدودية ويمشطها بحثا عن مزيد من المسلحين.

وبدأت إسرائيل في شن ضربات جوية على قطاع غزة بعد فترة قصيرة من هجوم حماس وواصلت تلك الضربات خلال الليل وصباح الأحد، وقالت إنها دمرت مقرات ومعسكرات تدريب تابعة للحركة لكن القصف دمر أيضا منازل وأبراجا سكنية ومنشآت أخرى.