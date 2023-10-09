نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلى "طوفان الأقصى" إلى 700 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم عناصر المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، صباح السبت، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين.

وفي تحديث لأعداد الضحايا، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل و1590 جريحا، حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينيا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.