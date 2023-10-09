آخر تطورات ما حدث في فلسطين.. قائد الجيش الصهيوني " نتوقع حربا طويلة وأياما صعبة" تفجيرات قوية في غزة وقصف مدفعي(تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة -



واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصف قطاع غزة ذلك بعد هجوم حركة حماس على المستوطنات الصهيونية والتي أسفرت عن قتل 700 إسرائيلي وأسرى عددا كبيرا من مواطنين الكيان الصهيوني، جعل ذلك قوات الكيان تشن حرب وهجوم قاسيا عن قطاع غزة وضربها بالمدفعية الصاروخية، والذي أسفر عن استشهاد 413 فلسطيني وإصابة عدد كبير من الجرحى والذي وصل عددهم إلى 2300.



بينما صرح قائد الجيش الصهيوني أن الأيام القادمة ستشهد حربا طويلة وأياما صعبة، بينما لاتزال حركة حماس تواجه اشتباكات من الأمن الصهيوني من خلال ضرب قطاع غزة بالصواريخ، وقال متحدث الكيان الصهيوني سنهاجم حماس بكل قوة واحاطة غزة بعشرات الآلاف من الجنود، مع الإهتمام بإخلاء المدنيين الصهاينة المقيمين حول قطاع غزة.

آخر تطورات ما حدث في فلسطين.. قائد الجيش الصهيوني " نتوقع حربا طويلة وأياما صعبة" تفجيرات قويا في غزة وقصف مدفعي(تفاصيل)

ماذا يحدث في فلسطين بعد شن هجوم على قطاع غزة:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات طوفان الأقصى، وهجوم الكيان الصهيوني على قطاع غزة بالصواريخ، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

فلسطين تعاني بعد قرار امريكا بمساندة الاحتلال الصهيوني:

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن مساندة الكيان الصهيوني في حربة ضد حركة حماس، حيث أعطى الأمر بتحريك حاملة طائرات هجومية جيرالد فورد نحو الشرق الأوسط، وفقًا لبعض المصادر أن أمريكا سترسل أسلحة إلى تل أبيب لمساندة قوات الاحتلال بعد أن شنت حركة حماس هجوم عنيف على بعض المستوطنات الصهيونية، بينما صرح بايدن إنه على استعداد لتوفير جميع السبل لحماية دولة الاحتلال وشعبها.

الاحتلال الصهيوني يفرض حصار شاملا على المناطق الفلسطينية:

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اغلقت مداخل القرى في رام الله واعاقت تنقل المواطنين في فلسطين، بينما قالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اغلقت الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الاتجاهين ومنعت مرور المواطنين الفلسطينين، كما اغلقت قرية خربثا بني حارث بالموانع الترابية، وقامت بعمل حاجز متين بقرية المغير، واغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية ام صفا بالسواتر الترابية، كما اغلقت المداخل الغربية والشرقية لقرية برقة مما أدى إلى شل حركة مرور المواطنين في فلسطين.

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آخر تطورات ما حدث في فلسطين.. قائد الجيش الصهيوني " نتوقع حربا طويلة وأياما صعبة" تفجيرات قويا في غزة وقصف مدفعي(تفاصيل)

أحداث غزة والصهاينة في اليوم الثالث من عملية " طوفان الأقصى":

بعد أن قامت حركة حماس شن هجوم على الكيان الصهيوني فيما عرفت بطوفان الأقصى، حيث قامت بقتل 700 صهيوني واسر العشرات من المواطنين والكوادر الصهيونية، حيث ظهرت بعض الفيديوهات المنتشرة قيام مسلحين يالتسلل إلى مستوطنات الكيان وخطف جنود من قوات الاحتلال وحرق دبابة وقتل عدد كبير منهم واسر عشرات من المدنيين وذلك في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.

ردت قوات الاحتلال بقصف قطاع غزة بالصواريخ والمدافع، وذلك أدى إلى هدم أبراج سكنية والعشرات من المنازل ووقوع العديد من الشهداء وعدد كبير من الجرحى.

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فلسطين.. عملية طوفان الأقصى " موقف مصر من أحداث فلسطين":

صرح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية، جهود الوزارة للتعامل مع التصعيد الجاري في فلسطين على خلفية عملية طوفان الأقصى التي بادرت بها المقاومة الفلسطينية، وأضاف "أبو زيد" إلى أن اتصالات وزير الخارجية تهدف لاحتواء التصعيد الجاري والقائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال إن هناك جلسة لمجلس الأمن، مؤكدا أهمية تعامل مجلس الأمن مع القضية بشكل كامل وشامل وألا يتوقف عند أحداث اليوم فقط ولكن يجب الحديث عن السلام بمفهوم شامل، وأكد أن رسالة مصر هي تدخل القوى المؤثرة دوليا لوقف العنف.

