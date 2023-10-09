نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأمم المتحدة: نزوح 123 ألف فلسطيني من غزة بسبب غارات الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 123 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من ديارهم في قطاع غزة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقوع شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على منازل مأهولة في بيت حانون ورفح وخانيونس وتل الهوا.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 40 غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، باستهداف المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية بـ غزة.