نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية قد تطلق قمرا عسكريا للاستطلاع الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أن كوريا الشمالية من المحتمل أن تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري في الفترة ما بين 10 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأشارت الوكالة إلى «أن كوريا الشمالية تحتفل في العاشر من أكتوبر بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، والإطار الزمني المتوقع لإطلاق القمر الجديد ربما يأخذ في الاعتبار أيضا عقد المنتدى الدولي (حزام واحد_طريق واحد) في الصين».

وكانت سلطات كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها تنفيذ محاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي في أكتوبر هذا العام، وذلك بعد محاولتين غير موفقتين أجرتهما في مايو وأغسطس الماضيين.

ووفقا لمركز الأبحاث الكوري الجنوبي «ستحاول بيونغ يانغ على الأرجح إطلاق قمر صناعي للاستطلاع قبل كوريا الجنوبية، ومن المرجح أن تعطي كوريا الشمالية الأولوية للجانب السياسي لإطلاق القمر الصناعي بدلا من الجزء الفني».

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع في نوفمبر القادم.