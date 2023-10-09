نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يشن 40 غارة جوية على بلدة بيت حانون بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقوع شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على منازل مأهولة في بيت حانون ورفح وخانيونس وتل الهوا.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 40 غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، باستهداف المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية بـ غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 424 وأكثر من 2300 جريح.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصا فى الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبى قطاع غزة.