العالم اليوم - دول عربية تؤكد التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعي للنفط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:17 صباحاً - أكدت والسعودية والإمارات والعراق والكويت وعمان والبحرين مجددا، الالتزام "بتعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي" للنفط، حسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية، الأحد.

واجتمع وزراء نفط الدول الست، على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلقته الأمم المتحدة في الرياض.

وقال البيان، "أكد الوزراء من جديد استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق والبناء على التماسك القوي لدول (تحالف) أوبك+".

ووافق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، في يونيو على تمديد تخفيضات النفط الطوعية التي أعلنت لأول مرة في أبريل وحتى نهاية 2024.

وأعلنت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية إضافية حتى نهاية 2023، وتخضع هذه التخفيضات لمراجعة شهرية.

ولم يجر وزراء أوبك+ يوم الأربعاء الماضي، أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط للمجموعة، بعدما قالت السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على تخفيضات الإمدادات الطوعية لدعم السوق.