العالم اليوم - الشيكل الإسرائيلي يهبط لمستويات 2016.. والمركزي يتدخل

انتم الان تتابعون خبر الشيكل الإسرائيلي يهبط لمستويات 2016.. والمركزي يتدخل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - مع استمرار تداعيات التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، على العملة الإسرائيلية، أعلن بنك إسرائيل المركزي عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار.

وقال المحافظ، إن البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل في السوق بالقدر اللازم من أجل تهدئة التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق.

وأضاف المحافظ، إن البنك سيقوم إذا لزم الأمر، بتوفير السيولة للسوق من خلال تفعيل آليات معاملات SWAP الخاصة بالبنك في السوق بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار.

يذكر أن محافظ البنك، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه لن يتدخل في الأسواق على الرغم من ارتفاع الدولار.

وهبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع.

وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581، قبل أن يقلص هذه التراجعات ليتحرك عند مستويات 3.9121 بحلول الساعة 5:28 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية قد هوت في تعاملات الأحد، بعد انطلاق العملية العسكرية.

وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة.