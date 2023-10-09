العالم اليوم - مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران الرسمية، الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وسط احتدام المعارك في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام، لوكالة "أسوشيتد برس" إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار خر."

وتنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري "القاهرة الدولي"، و "بن غوريون الدولي"، الواقع خارج تل أبيب.

وكانت شركتان جديدتان انضمتا في وقت سابق اليوم إلى قائمة الشركات الدولية التي علّقت رحلاتها إلى إسرائيل.

وقالت شركة" كاثي باسيفيك"، ومقرها هونغ كونغ، إنها علّقت رحلاتها إلى تل أبيب، وهو الأمر الذي فعلته أيضا شركة خطوط "هاينان" الجوية، التي تسير رحلات من شنغهاي إلى إسرائيل.

وكانت شركات طيران أخرى علقت رحلاتها إلى إسرائيل منها: