العالم اليوم - اليوم الثالث للحرب.. إسرائيل تستدعي 300 ألف جندي احتياطي

انتم الان تتابعون خبر اليوم الثالث للحرب.. إسرائيل تستدعي 300 ألف جندي احتياطي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، في أكبر عملية استدعاء تشهدها الدولة العربية، على ما أفاد التلفزيون الإسرائلي.

ياتي ذلك فيما تواصلت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 436 قتيلا.

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير، قالت يديعون أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.

يأتي هذا رغم أن وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في بيانات محدثة، فجر الاثنين، أن عدد القتلى بفعل هجمات حماس وصل إلى 700 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 بحالة خطيرة، و22 بحالة حرجة.

قتلى أجانب

وفي واشنطن، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إلى مقتل "العديد" من المواطنين الأميركيين في أعقاب الهجمات على إسرائيل، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين ما زالواعلى اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.

كما أعلنت نيبال، يوم الاثنين، إن 10 على الاقل من مواطنيها قتلوا في إسرائيل بعدالهجوم الذي نفذته حماس. وإن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لبحث كيفية إجلاء آلاف آخرين يعملون ويدرسون هناك.

وقالت وزارة الخارجية إن 4 نيباليين أصيبوا أيضا في هجوم يوم السبت، وذكرت تقارير إعلامية أن كثيرين آخرين يحتمون في المخابئ.

ويقول مسؤولون إن حوالي 4500 نيبالي يعملون في إسرائيل، معظمهم كمقدمي رعاية وأكثر من 100 يدرسون هناك في إطار برنامج "اكسبوتعلم".