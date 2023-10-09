نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: نجحنا في حشد أكبر تجمع نسائي في العالم لدعم الرئيس السيسي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاء جمع نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج بالدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج تم الاتفاق على إطلاق مبادرة سيدات مصر في الخارج لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقال نصر مطر أنه نتيجة لمشاركة عدد كبير من ناشطات المجتمع المصري المدني في الخارج في حملة مواطن لدعم مصر، قمنا بالاتفاق مع الدكتور رحاب أبو غزالة على ضرورة الاستفادة القصوى بسيدات مصر الوطنيات والداعمات للسيد الرئيس هذا الدعم الذي هو استمرار لدعمهن منذ اللحظة الأولى التي نادت فيها سيدات مصر بضرورة ترشح المشير، آنذاك، عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر لإنقاذها من براثن الجماعة الإرهابية، وهو النداء الذي لباه السيد الرئيس، ومنذ تلك اللحظة وسيدات مصر يقفن صفا واحدا خلف السيد الرئيس في كل المواقف الصعبة، ويدعمن قراراته مهما كانت من أجل رفعة ونهضة مصر لتظل المرأة المصرية هي عمود خيمة الوطن، وهي الداعم الأول لبناء دولة مصرية حديثة.

وأضافت الدكتورة رحاب أبو غزالة أن اللقاء الذي جمعها بمنسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج تمخض عن فكرة إنشاء تجمع نسوي مصري من كل دول العالم يعمل بكل قوة بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج لدحض الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية من خلال عناصرها النسائية المنتشرة بين الأسر المصرية في الخارج.

هذا ولقد تخطت أعداد هذا الحشد النسوي المئات من مختلف دول العالم وهذا جانب من هذه الأعداد التي سوف ننشر المزيد منها لاحقا.

فرنسا

جيهان جادو

مني الخضري

هند مختار

مريم غراب

جيهان حسني

اميره مكي

ماريان منير

استراليا

وفاء سعد ابو السعود

ألمانيا

مني علي السيد أحمد

سماح وديع دميان

هولندا

ليلى محرم

سوسن على

هناء زايد

سحر رمزي

نادية إسماعيل

ابتسام العرباوي

اميمة فرغلي

سالمه إبراهيم

دعاء محمد ابو العنين

نيروز طلال

اسماء منصور

هناء زايد

عبير

منى أحمد

سعاد وإلى

مها بشاى

بشرى قضب

مها مراد

إنجلترا

مرڤت خليل

مني عبد اللطيف

نهي عتمان

نانسي فرج

عزيزه هلال

سوسن مهدي

دينا نور

خديجه علي

هاله شلبي

هاله يوسف

هند احمد

امل مصطفي

امل شناوي

ياسمين خليل

نور درويش

اكرام رشدي

چيهان الحسيني

مني الشافعي

امنيه محمد

ايمان وليد

نرمين محمد

راجيه راضي

رانيا جمال

ساره محمود

دينا صقر

دينا محمد

شيماء احمد

اسماء محمود

ايه اسامه

اميره داوود

هدير الحداد

داليا داوود

ناديه محمد

إيطاليا

سيدة العسيري

رباب علي وسع

نبوية حراز

دنيا يونس

ناهد الزواوي

هناء القليوبي

نانسي نبيل صالح

ريهام نبيل

فاطمة المغازي

رندا علي

شريفة محمد

هاله الفونس

غادة محمد عبده

جيهان المرادني

اماني أمام

حنان منصور

سحر جادو

سحر عبد اللطيف

سوزان زغبي

نادية بشير

سارة النجار

منال مسعد

زيدان حنان عبد الدايم

ازهار يوسف

منال الصباح

وفاء احمد

صابرين حشاد

نجاة ابو قورة

نعمة محمد

عبير عمران

رانيا اسماعيل

جينا نبيل

شادية صالح

هناء سليمان

مريم جبران

شادية القرش

سارة العقدة

النمسا

آيات خليفة

أسماء علي

آيات حافظ

ابتسام عبد العزيز

وكانت حملة مواطن بالنمسا قد دشنت أول حملة نسائية في العالم لدعم السيسي بفيينا

قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بإنشاء حملة نسائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري أننا أمس قمنا بزيار العاصمة النمساوية فيينا والتقينا ببعض الزميلات المشتغلات بالعمل العام النسوي وأسفر اللقاء عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات وذلك لمواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا.

وأضاف العبيدي أنه تم اختيار للحملة النسوية كل من الدكتورة آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا والسيدة أسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا والإعلامية آيات حافظ صاحبة الجهد الكبير وسط الجالية المصرية بفيينا.