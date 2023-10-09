نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طوفان الأقصى.. هذه خطوات تصحيح اسم عاصمة فلسطين على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استيقظ الوطن العربي أول أمس على أنباء قيام عملية طوفان الأقصى، والتي قامت بها الفصائل الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية، من خلال الاستيلاء على أربع مستوطنات إسرائيلية بالإضافة إلى أسر عدد كبير من الجنود والمواطنين.

تصحيح اسم عاصمة فلسطين

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتدشين حملة من أجل تصحيح اسم العاصمة الفلسطينية عبر محرك البحث العملاق 'جوجل'، وأطلقوا عليها اسم 'عاصمة فلسطين'، من أجل دعم القضية الفلسطينية والتأكيد أيضًا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

ويعرض محرك البحث جوجل، القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وهو الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يطلقون حملة من أجل تغييره، حيث طلب عدد كبير من الرواد من خلال منشورات متداولة، إتباع خطوات معينة من أجل تغييرها إلى القدس عاصمة فلسطين.

خطوات تصحيح اسم العاصمة الفلسطينية على جوجل

ونوضح خلال السطور التالية، خطوات تصحيح اسم عاصمة فلسطين على جوجل.



_ الدخول إلى محرك البحث جوجل.

_ الضغط على الثلاث نقاط بجوار اسم القدس.

_ اختيار إرسال الملاحظات.

_ الضغط على كلمة عاصمة إسرائيل.

_ الضغط على 'المحتوى غير دقيق'.

_ اختيار المحتوى مضلل.

_ كاتبة القدس عاصمة فلسطين، ثم الإرسال.

حماس توجه 100 صاروخ نحو إسرائيل

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وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

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