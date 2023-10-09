العالم اليوم - إسرائيل تعلق الإنتاج مؤقتا في حقل غاز "تمار"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلق الإنتاج مؤقتا في حقل غاز "تمار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان الاثنين، إن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكان متحدث باسم شركة شيفرون المشغلة للحقل، قال إنه إسرائيل طلبت منها وقف الإنتاج في حقل تمار. لكن الشركة أشارت إلى استمرار إمدادات الغاز في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل تعلق الإنتاج مؤقتا في حقل غاز "تمار" .. في رعاية الله وحفظة