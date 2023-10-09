العالم اليوم - النفط يرتفع وسط استمرار التصعيد في غزة

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع وسط استمرار التصعيد في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة، الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط، ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي، والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، حيث تراجع برنت 11 بالمئة، وهبط خام غرب تكساس أكثر من ثمانية بالمئة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، السبت، أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود مما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين.

وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط... ويمكن توقع المزيد من التقلبات".

وتتخوف الأسواق من إلى احتمال ضلوع إيران في الهجمات، وهو ما زعمته السلطات الإسرائيلية بالفعل.

وقال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة "لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله".

وأضاف "إذا ربطت الدول الغربية رسميا المخابرات الإيرانية بهجوم حماس، فإن إمدادات وصادرات النفط الإيرانية ستواجه مخاطر سلبية وشيكة".

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 3.24 دولار أو 3.81 بالمئة إلى 87.86 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.16 دولار للبرميل مرتفعا 3.38 دولار أو 4.08 بالمئة.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة.