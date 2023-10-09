العالم اليوم - اشتباكات بعد تسلل مسلحين من لبنان إلى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات بعد تسلل مسلحين من لبنان إلى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - أفادت مراسلتنا بإطلاق صواريخ من محيط صوري جنوبي لبنان، وسط أنباء عن اشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في الضهيرة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "استمرارًا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ويواصل الجنود عمليات التمشيط في المنطقة. كما وتشن المروحيات حاليًا الغارات في المنطقة. المزيد من التفاصيل لاحقًا".

وفي وقت سابق الاحد، تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ بعد يوم من شن مسلحين فلسطينيين أكبر هجوم دامٍ على إسرائيل منذ سنوات.

وقال حزب الله، يوم الأحد، إنه هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على ثلاثة مواقع في مزارع شبعا "تضامنا" مع الشعب الفلسطيني.

وقال الجيش اللبناني إن قذائف وصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان على "الأراضي اللبنانية المحتلة"، من دون تحديد المسؤول عن الإطلاق، وإن النيران التي أطلقتها إسرائيل ردا على ذلك خلفت عددامن المصابين.

وذكر البيان المنشور على منصة إكس أن وحدات الجيش انتشرت على امتداد حدود لبنان الجنوبية.