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أحمد جودة - القاهرة - رابط سريع مباشر.. أحداث فلسطين اليوم مباشر الآن لحظة بلحظة، يشغل بال عدد كبير من المواطنين في الوطن العربي، الأوضاع الحالية في فلسطين ومعرفة آخر التطورات التي طرأت من القدس وغزة ضد الإحتلال الإسرائيلي.

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ويبحث عدد كبير في محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وعلى مدار اليوم، عن أوضاع فلسطين وآخر التطورات، ومشاهدتها بث مباشر لحظة بلحظة، ومعرفة عدد الضحايا والجرحى.

رابط سريع مباشر.. أحداث فلسطين اليوم مباشر الآن لحظة بلحظة

وترصد لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة، عن الأوضاع الفلسطينية الحالية بث مباشر لحظة بلحظة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

رابط سريع مباشر.. أحداث فلسطين اليوم مباشر الآن لحظة بلحظة

وذلك ضمن الحرص من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، في سياق تسهيل عملية البحث على الجميع في محركات البحث جوجل.

عملية طوفان الأقصى

وبدأت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، ضد العدو الصهيوني لتطهير أراضي القدس المقدسة من جيش الاحتلال، منذ صباح السبت الماضي 7 أكتوبر لتعلن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العكسرية، وتخطت 5 الألف صاروخ وقذيفة.

أحداث فلسطين اليوم مباشر الآن لحظة بلحظة

وجاءت عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني، رد على انتهاكات جيش الاحتلال بعد الإعتداء على الأقصى والتوسع الاستيطاني والانتهاكات ضد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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أخبار فلسطين ضد إسرائيل اليوم

ولم يهدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقابل بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، فقد رد العدو الصهيوني على المقاومة الفلسطينية بعدة هجمات على الفلسطينيين أدت إلى استشهاد مجموعة من أهل فلسطين.

رابط سريع مباشر.. أحداث فلسطين اليوم مباشر الآن لحظة بلحظة

أخبار فلسطين الآن.. عدد المصابين والجرحي

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيان اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 عن عدد وحصيلة الشهداء والجرحى منذ يوم السبت الماضي، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

فقد وصل حصيلة الشهداء والجرحى حسب بيان الصحة الفلسطينية، إلى 508 شهيد وفوق 2800 جريح، يعد قطاع غزة هو الأكثر تأثيرًا حيث يبلغ عدد الشهداء به 493 شهيد بينهم 91 طفل 61 سيدة، وفوق 2751 جريح ومصاب.

بينما جاءت بعدها الضفة الغربية وحصيلتها 15 شهيد بينهم طفلان و80 جريح ومصاب، فيما حملت القدس 4 شهداء بينهم طفل وحيد، وشهيدان في رام الله والبيرة، ومثلهما في نابلس، واريحا والاغوار، وجاء شهداء محافظة الخليل 4 شهداء، فيما جاء طفل واحد شهيد في محافظة قلقيلية.

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أخبار فلسطين اليوم

وانطلق منذ قليل خبر عاجل عن إخلاء مقر مكتب فضائية "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، وذلك بناء على مطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلي وسماع صافرات إنذار وانفجارات محيط المبني، وتم انقطاع الاتصال بأطقم العمل في القطاع.