نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحرونوت": حدث أمني في منطقة شاطئ زيكيم والسلطات تطلب أمر مهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بوقوع حدث أمني في منطقة شاطئ زيكيم شمال غزة، مضيفة أن السلطات المحلية طلبت من المستوطنين البقاء داخل المنازل وإغلاقها على أنفسهم.

كما تشير الأنباء الواردة إلى وقوع اشتباكات عنيفة جدا في مواقع عسكرية إسرائيلية داخل منطقة زيكيم.

وبحسب وسائل إعلام، تنفذ المقاومة الفلسطينية عملية تسلل جديدة تجاه موقع صوفا الإسرائيلي العسكري.

هذا وأعلنت كتائب القسام، أنها وجهت ضربة صاروخية بـ 90 صاروخا لمستوطنة "سديروت" ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.