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أحمد جودة - القاهرة - حاملة طائرات وصواريخ كروز.. أمريكا ترسل معاونات لدعم إسرائيل

بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديمها كافة سبل الدعم إلى إسرائيل؛ لتتمكن من مواجهة حماس وتستطيع الدفاع عن نفسها.

وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل.

حاملة طائرات وصواريخ كروز.. أمريكا ترسل معاونات لدعم إسرائيل

الولايات المتحدة تقدم الدعم إلى إسرائيل

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، بأنه "عدوان مروع وغير مسبوق"، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في الولايات المتحدة، أن هناك مواطنين أمريكيين كانوا بين القتلى الذين راحوا ضحية الهجوم الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، كشفت الولايات المتحدة عن تحرك حاملة طائرات، وسفن، ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها سوف توفر لإسرائيل المزيد من المعدات والذخائر.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، وصواريخ كروز، وأربع مدمرات صواريخ تتجه إلى المنطقة علاوة على إرسال مقاتلات جوية أمريكي.

أخبار إسرائيل الآن

ووفقًا لما كشفته السلطات الإسرائيلية، قد تخلف عن الهجوم أكثر من 700 قتيل بالإضافة إلى اختطاف مئة شخص آخرين.

فيما بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة نحو 400 شهيد، راحوا ضحية ضربات جوية إسرائيلية جاءت ردًا على هجوم حماس الذي يعرف ب "طوفان الأقصى".

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متى بدأ الهجوم الفلسطيني على إسرائيل

ومن الجدير بالذكر، بدأت حماس في شن حملاتها الهجومية على إسرائيل من صباح السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر، حيث أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ على بعض من المناطق المستهدفة التابعة لإسرائيل مما أسفر عن مقتل العديد من الإسرائيليين وسقوط العديد من المصابين، فضلًا عن الأسرى الذين تم حجزهم خلال ساعات الهجوم المتتالية.