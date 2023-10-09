نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام زكى: وزراء الخارجية العرب يبحثون العدوان الإسرائيلي على غزة الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء، بناءً على طلب دولة فلسطين بشان العدوان على غزة.

وأضاف زكي، أن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية ستعقد برئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.