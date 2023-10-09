العالم اليوم - الروبل يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوياته في 18 شهراً

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:27 مساءً - تراجع الروبل الروسي، الإثنين، وسط عدم تمكنه من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، إثر تراجع المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلي.

وأوضح "أليكسي أنتونوف" محلل الأسواق لدى "ألور" للوساطة، "في حالة ثبوت توقعات وزير المالية الروسي بشأن زيادة الحصيلة الضريبية من شركات الطاقة خلال أكتوبر، فإن شركات النفط سوف تلجأ إلى زيادة مبيعاتها من العملات الأجنبية بصورة كبيرة لتسوية مدفوعات الضرائب".

وأضاف أنتونوف، أن مُصدري النفط قد لا يؤجلون مبيعات العملات الأجنبية حتى موعد استحقاق الضرائب بنهاية الشهر، الأمر الذي يرجح بدء تعافي قيمة الروبل هذا الأسبوع.

تحركات العملة

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الروبل بنسبة 1.04 بالمئة إلى 101.2674 روبل، بحلول الساعة 13:27 بتوقيت غرينتش، ليسجل الروبل أدنى مستوياته منذ مارس 2022.

كما ارتفع اليورو مقابل الروبل بنسبة 1.71 بالمئة إلى 107.314 روبل.