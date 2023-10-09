العالم اليوم - مع إغلاق حقل إسرائيلي بسبب الأزمة.. الغاز الأوروبي يقفز 14%

انتم الان تتابعون خبر مع إغلاق حقل إسرائيلي بسبب الأزمة.. الغاز الأوروبي يقفز 14% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:27 مساءً - واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها، الإثنين، بعد أن أوقفت شركة شيفرون الإنتاج في حقل بإسرائيل، مما قد يؤدي للضغط على الإمدادات من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وارتفع العقد القياسي بما يصل إلى 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أسابيع.

وطلبت إسرائيل من شركة شيفرون، إغلاق منصة تمار البحرية للغاز الطبيعي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد هجمات حماس في نهاية الأسبوع.

وبقيت الإمدادات مستمرة من حقل ليفياثان.

وتقوم إسرائيل، بفضل الاكتشافات في البحر الأبيض المتوسط خلال العقدين الماضيين، بتصدير بعض الغاز إلى جيرانها، وتسعى لتوجيه المزيد من الشحنات نحو أوروبا، التي تتعافى من أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود.

ويتم شحن بعض الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تمتلك محطتين للغاز الطبيعي المسال، وتقوم بإرساله إلى أوروبا.

وذهبت معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أوروبا خلال العامين الماضيين، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.

كما تصاعدت مخاطر العرض في أماكن أخرى، فقد أعلن العمال في منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا، الاثنين، استئناف الإضرابات، وهي خطوة قد تعطل الإمدادات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفي أوروبا، تم اكتشاف تسرب في خط أنابيب في منطقة البلطيق، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية والإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

وتم اكتشاف الخلل في وقت مبكر من أمس الأحد، في خط أنابيب تحت البحر يربط بين الشبكتين الفنلندية والإستونية، والذي أغلقه المشغلون أثناء التحقيق في المشكلة.

وعلى الرغم من أن سوق البلطيق صغير نسبيًا، إلا أن خط الأنابيب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة في فنلندا بإستونيا.

وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خفض مشتريات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وقال تيم بارتريدج، مدير أسواق الطاقة في شركة استشارات المرافق العامة، آيبرايت المحدودة، "تبدو أسعار الطاقة متفاعلة بشكل مفرط مع الأخبار التي لا تزال تلي الأزمة، على الرغم من أن احتياطيات الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 100 بالمئة بالفعل".