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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاتحاد الأوروبي يصدر قرار صادم بشأن فلسطين| آخر تطورات طوفان الأقصى، يراقب العالم بأكمله أحداث عملية طوفان الأقصى، التي دخلت يومها الثالث، مع تصعيد وتيرة النزاع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - الاتحاد الأوروبي يصدر قرار صادم بشأن فلسطين| آخر تطورات طوفان الأقصى

عاجل - الاتحاد الأوروبي يصدر قرار صادم بشأن فلسطين| آخر تطورات طوفان الأقصى

أصدر الاتحاد الأوروبي قرار صادم بشأن فلسطين، حيث أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، تعليق الاتحاد الأوروبي لجميع مساعداته للفلسطينيين.

وقال فارهيلي في بيان له عبر موقع "إكس": "تقوم المفوضية الأوروبية، باعتبارها أكبر مانح للفلسطينيين، بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 691 مليون يورو".

يذكر أن، الاتحاد الأوروبي سوف يعقد غدًا الثلاثاء، جلسة عاجلة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث المواجهات بين إسرائيل وحماس.

موقف ألمانيا والنمسا من طوفان الأقصى

قررت كلًا من ألمانيا والنمسا تعليق المساعدات للفلسطنيين، جاء ذلك ردًا على الهجوم التي شنته المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال فيما يعرف باسم طوفان الأقصى.

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عاجل - بث مباشر.. صافرات الإنذار تدوي في محيط المسجد الأقصى

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة.

وقال نتنياهو لبايدن: "لا نية للتفاوض مع حركة "حماس" بشأن الرهائن".

طوفان الأقصى

أطلقت المقاومة الفلسطينية، الأحد الماضي، رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال، كما تمكنت من التسلل بريًا وجويًا وبحريًا صوب غلاف غزة؛ مما تسبب في إطلاق إسرائيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة، بينها جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.