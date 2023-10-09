العالم اليوم - قرار إسرائيلي باستمرار قصف غزة "حتى لو أدى لإيذاء الرهائن"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:17 مساءً - أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا، يوم الاثنين، "باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم".

يأتي القرار في وقت نفى مسؤول إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه"لا توجد مفاوضات جارية".

وفي الناحية الأخرى، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران الاثنين أنّ "لا مكان حالياً" للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار "العملية العسكرية" ضد الدولة العبرية.

وقال بدران في تصريح من الدوحة "العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه يعمل على إنقاذ إسرائيليين تحتجزهم حركتا حماس والجهاد منذ هجوم السبت. وأوضح المكتب الصحافي الحكومي أن حماس خطفت ما لا يقل عن 100 شخص. وأكّدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما أسرتا "العديد من الجنود".

وقُتل نحو 800 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين،