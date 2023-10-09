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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يعقدان اجتماعًا طارئا.. لهذا السبب، يتابع العالم العربي والأوروبي، أحداث عملية طوفان الأقصى، المستمرة مُنذُ ثلاثة أيام، والتي تشهد ارتفاع وتيرة الأحداث بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يعقدان اجتماعًا طارئا.. لهذا السبب

عاجل - الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يعقدان اجتماعًا طارئا.. لهذا السبب

اتجهت أنظار العالم نحو عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية، الأحد الماضي، حيث أطلقت رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال، كما تمكنت من التسلل بريًا وجويًا وبحريًا صوب غلاف غزة؛ مما تسبب في إطلاق إسرائيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة، بينها جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

عاجل - الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا

عاجل - الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يعقدان اجتماعًا طارئا.. لهذا السبب

يعقد غدًا الثلاثاء، جلسة عاجلة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث المواجهات بين إسرائيل وحماس.

أصدر الاتحاد الأوروبي قرار صادم بشأن فلسطين، حيث أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، تعليق الاتحاد الأوروبي لجميع مساعداته للفلسطينيين.

وقال فارهيلي في بيان له عبر موقع "إكس": "تقوم المفوضية الأوروبية، باعتبارها أكبر مانح للفلسطينيين، بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 691 مليون يورو".

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عاجل - الجامعة العربية تبحث أحداث طوفان الأقصى

أعلنت جامعة الدول العربية، قبل قليل، عقد دورة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بعد غد الأربعاء، لبحث أحداث طوفان الأقصى.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي: "الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين، وبرئاسة المغرب الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري"

وأضاف: "سيتم بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي".

عاجل - نتنياهو يعلن شن هجوم على قطاع غزة

عاجل - الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يعقدان اجتماعًا طارئا.. لهذا السبب

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء إسرائيل الحرب، مؤكدًا أنها سوف تنتصر.

وأبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بأن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة لوقف عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة.

وقال نتنياهو لبايدن: "لا نية للتفاوض مع حركة حماس بشأن الرهائن".

آخر تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.