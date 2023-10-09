نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقف دام لسنوات.. البيت الروسي في القاهرة يعلن عودة نادي السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود نشاط نادى السينما بالبيت الروسي بالقاهرة، فى تمام السابعة من مساء الغد الثلاثاء، بمسرح تشايكوفسكي، بعد توقف لعدة سنوات، وذلك بعرض فيلم "ياجا وكتاب السحر" إخراج فلاديمير ساكوف وموسيقى إيجور فدوفين، من انتاج 2023.

والفيلم هو رسومات متحركة يتناول حياة الساحرة ياجا ذات الشعر الأحمر مع مخترع القطط، حيث تمارس ياجا السحر لتتعلم كيفية إلقاء التعويذة لكنها تفتقد إلى كتاب السحر الذي سرقته منها الساحرة الشريرة بلادونا.

ومن جانبه، صرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن قرار عودة نشاط نادي السينما جاء بناء على رغبات العديد من أصدقاء المركز الذين لديهم رغبة في متابعة الجديد في السينما الروسية.

وأكد جاتين، أن اختيارهم لفيلم ياجا وكتاب السحر جاء تقديرا للطلاب المصريين من الدارسين للغة الروسية الذين قاموا بأعمال الترجمة والدبلجة للفيلم وهي تجربة جيدة سوف يحرص البيت الروسي على تكرارها.

وأشار شريف جاد، المشرف على نادي السينما، إلى سعادته بقرار مدير المركز مراد جاتين بعودة نادي السينما بعد توقف سنوات، مؤكدا أن الفرصة ستكون متاحة لمشاهدة الافلام الروسية الكلاسيكية وأيضا متابعة الأفلام الحديثة للجيل الجديد من السينمائيين الروس.

الجدير بالذكر أن نادي السينما كان يعمل منذ تأسيس المركز الثقافي السوفيتي عام 1956، واستمر حتى توقف مع توقف نشاط المركز في السبعينات، قبل أن يعاد افتتاحه عام 1988، ويحقق قاعدة عريضة من المشاهدة، فقد اقترن نادي السينما بالعديد من نجوم السينما المعروفين في مصر الذين بدأوا مشوارهم بعروض أفلامهم في المركز، كما سبق ونظم نادي السينما العديد من اللقاءات مع نجوم السينما الروسية.