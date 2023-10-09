العالم اليوم - قصف إسرائيلي غير مسبوق على غزة.. وعملية برية وشيكة

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي غير مسبوق على غزة.. وعملية برية وشيكة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - هزت انفجارات ضخمة وتصاعدت ألسنة اللهب، مساء الاثنين، نتيجة لاستمرار القصف على قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائيل الفلسطينية وإسرائيل.

وأعادت مقاتلات إسرائيلية، مساء الاثنين، قصف حي الرمال بمدينة غزة بقصف جديد.

ولفت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الاثنين، أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام،"نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابقإنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة".

وفي الأثناء، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

100 أسير إسرائيلي

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في الاقتحام الدامي عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين لصحفيين أجانب "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر".