العالم اليوم - "أدنوك للإمداد" توزع 65 مليون دولار أرباحا عن الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، المدرجة في بورصة أبوظبي، الاثنين، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم (65 مليون دولار) عن الربع الثاني من عام 2023، أي ما يعادل 3.2 فلس للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان، إنه سيتم توزيع الأرباح المؤقتة للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة في تاريخ التسجيل الواقع في 19 أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع الأرباح النهائية للنصف الثاني 2023 في الربع الثاني 2024.

وكانت الشركة أشارت عند إدراجها إلى أنها ستوزع أرباح بقيمة 477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار) للنصف الثاني 2023.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يعكس قيام (أدنوك للإمداد والخدمات) بتوزيع الأرباح النقدية المؤقتة المخطط لها على أدائها القوي في النصف الأول من العام، كما يؤكد التزامنا الراسخ بتوفير قيمة مجزية لمساهمينا".

وأضاف: "نحن نتمتع بسيولة نقدية قوية ومكانة نقدية مستقرة، مما يمنحنا القدرة على تلبية متطلباتنا التشغيلية المستمرة، كما نسعى للمضي قدماً في استثمار فرص نمو طويلة الأجل تسهم في تعزيز قيمة أعمالنا. سنواصل التركيز في المستقبل على تنفيذ استراتيجيتنا الذكية للنمو، التي تهدف إلى توسيع انتشارنا الجغرافي، واستكشاف مصادر إيرادات جديدة، وتعزيز القيمة المقدمة لمساهمينا".

واعتباراً من السنة المالية 2024 فصاعداً، تتوقع أدنوك للإمداد والخدمات ارتفاع توزيع الأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تدريجي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة سنوياً على المدى المتوسط، مع المواظبة على مراجعة سياستها للاستفادة من فرص النمو التي تولد قيمة تراكمية.

وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الرابع من نفس العام، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من السنة التقويمية التالية.