العالم اليوم - الكويت تسعى لتعزيز إنتاج النفط وتجهيز حقل غاز "الدرة"

انتم الان تتابعون خبر الكويت تسعى لتعزيز إنتاج النفط وتجهيز حقل غاز "الدرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - كشف وزير النفط الكويتي، سعد البراك، الاثنين، عن استراتيجية جديدة لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري وقال إن بلاده ستعد البنية التحتية لحقل غاز الدرة الذي تتقاسمه مع السعودية.

وتستهدف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة زيادة إجمالي إنتاج النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

وقال أحمد جابر العيدان، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، الاثنين، إن الطاقة الإنتاجية للكويت تبلغ حاليا 2.9 مليون برميل يوميا وستصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 أو 2026. وقالت منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) إن ​​إنتاج الكويت من الخام بلغ نحو 2.55 مليون برميل يوميا في المتوسط في أغسطس.

وقال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم، إن شركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 3.65 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، في إطار الاستراتيجية الجديدة، لتحقق نحو 11 مليار دولار من العائدات الإضافية للدولة في السنوات الخمس المقبلة.

وقال العيدان إن شركة نفط الكويت التي تنتج نحو 90 بالمئة من النفط الكويتي تعتزم الصعود بالطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 1.5 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2040.

وقال الشيخ نواف إن احتياطيات الكويت من النفط تقدر بنحو 100 مليار برميل.

وقال بدر العطار، العضو المنتدب للتخطيط والتمويل في مؤسسة البترول الكويتية، إن المؤسسة والشركات التابعة لها ستنفق 410 مليارات دولار حتى عام 2040 على الاستراتيجية.

وقال العطار إنه سيتم تمويل ذلك من التدفق النقدي لمؤسسة البترول الكويتية والديون والشراكات مع شركات أخرى.

وقال البراك أيضا إن المؤسسة تستهدف الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صافي صفر بحلول عام 2050.

وقال العطار إن مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تعتزم استثمار 110 مليارات دولار، من أصل 410 مليارات دولار، لتحقيق أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة.

حقل الدرة للغاز

وقال البراك، وزير النفط، إن حقل غاز الدرة البحري يعتبر أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة في الدورة التشريعية الحالية، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يتم تشغيل حقل الدرة في مياه الخليج بالكامل بحلول عام 2029.

وقال البراك في يوليو إن الكويت والسعودية لهما "حقوق حصرية" في الدرة ودعا إيران إلى دعم صحة مزاعمها بأن له حصة فيه من خلال ترسيم حدودها البحرية أولا. وقال في وقت لاحق من نفس الشهر إن الكويت ستبدأ الحفر والإنتاج دون انتظار ترسيم الحدود.

وقال الشيخ نواف، متحدثا في مؤتمر حول الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الاثنين، إن الكويت والعراق تجريان مناقشات حول آلية الإنتاج المناسبة لحقلي الرتقة والعبدلي النفطيين اللذين يتقاسمانهما.

وفي عام 2019، اتفق العراق والكويت على تعيين شركة استشارات بريطانية للطاقة لإعداد دراسة لتطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.

وأظهر مقطع فيديو تم عرضه في مؤتمر حول استراتيجية الطاقة الكويتية اليوم الاثنين أن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف زيادة طاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا في الداخل و425 ألف برميل يوميا في الخارج بحلول عام 2025.

وقال وليد البدر، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إن مجمع مصفاة الزور جنوب الكويت سيعمل بكامل طاقته البالغة 615 ألف برميل يوميا "خلال أيام".

وقال متحدث باسم الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الأسبوع الماضي إن المصفاة الثالثة في الزور ستبدأ عملياتها قبل نهاية أكتوبر.

وقال شافي طالب العجمي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مصفاة الدقم العمانية شغَّلت جميع وحداتها، وإن عمليات الإنشاء وصلت إلى 99 بالمئة بينما وصل التشغيل التجريبي إلى 81 بالمئة.

وأضاف أنه من المتوقع الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمصفاة بحلول نهاية 2023.

وقال محمد الحيمر، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إن المؤسسة والشركات التابعة لها تجري مناقشات جادة للاستحواذ على أكبر حقل للغاز في آسيا دون أن يذكر اسم الحقل أو يقدم مزيدا من التفاصيل.