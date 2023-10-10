نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لـ687 شهيدا و3726 جريحا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى687 قتيلا بينهم 140 طفلا و105 نساء، و3726 جريحا.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة إلى 687 قتيلا، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة أن "الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا، منهم 140 طفلا و105 نساء و3726 جريحا" منذ بداية القصف.

هذا وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن إسرائيل تتعمد قصف المشافي والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك للجم عدوانها.

وأطلقت "حماس" فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي ارتفع إلى ألف قتيل.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.