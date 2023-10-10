العالم اليوم - "غضب" بسبب إقامة بايدن حفل شواء وقت الأحداث في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر "غضب" بسبب إقامة بايدن حفل شواء وقت الأحداث في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - انتقدت الصحافة الأميركية الرئيس الأميركي جو بايدن "بشدة"، بسبب إقامته لحفل شواء في البيت الأبيض، أثناء تأزم الوضع في الشرق الأوسط.

والأحد، أقام بايدن وزوجته جيل "حفل شواء" في حديقة "روز غاردن" بالبيت الأبيض، كما تم عزف الموسيقى الحية خلال الحفل، وفقا لفوكس نيوز.

وكان ذلك بالرغم من معرفة بايدن بالوضع في غزة، خلال وقت الحفلة، وهو ما أثار "غضب" عدد من الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حماس في مطلع الأسبوع.

وأوضح بايدن في بيان: "بينما نواصل رؤية أهوال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع ومئات المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا، فإننا نشهد النطاق الهائل لهذه المأساة ومداها. ومن المؤسف أننا نعلم الآن أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا كانوا من بين القتلى، والعديد منهم اتخذوا منزلًا ثانيًا لهم في إسرائيل".

وأضاف أن عددا آخر من المواطنين الأميركيين "ما زالوا في عداد المفقودين، ونحن نعمل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول مكان وجودهم"

وذكر الرئيس الأميركي أنه يعتقد بأنه من "المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين أولئك الذين تحتجزهم حماس. لقد وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء من حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن".

وأكد بايدن أنه في "هذه اللحظة الحزينة، يقف الشعب الأمريكي جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين".