أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر غزة الان

عاجل - حصاد اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى| بث مباشر، شهد اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي انطلقت الأحد الماضي، تصاعد في وتيرة الأحداث بين فلسطين وإسرائيل، وبين مؤيد ومعارض لأحداث غزة.

عاجل - حصاد اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى| بث مباشر

عاجل - حصاد اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى| بث مباشر

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يعلن بدء إسرائيل الحرب، مؤكدًا أنها سوف تنتصر.

، يعلن بدء إسرائيل الحرب، مؤكدًا أنها سوف تنتصر. جامعة الدول العربية ، تقرر عقد دورة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بعد غد الأربعاء، لبحث أحداث طوفان الأقصى.

، تقرر عقد دورة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بعد غد الأربعاء، لبحث أحداث طوفان الأقصى. الاتحاد الأوروبي، يعقد غدًا الثلاثاء، جلسة عاجلة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث المواجهات بين إسرائيل وحماس.

تعليق كلًا من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنمسا لجميع مساعداتهم للفلسطينيين.

وزارة الخارجية الروسية والإماراتية يُطالبان بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل .

. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤكد لنظيره الإسرائيلي أن أي خطوة تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني في غزة تؤدي إلى زيادة المعاناة وتصاعد دوامة العنف في المنطقة.

الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم السفر إلى فلسطين وإسرائيل.

الاحتلال يعلن العثور على 100 جثة في مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة.

قطع الكهرباء والماء عن غزة.

الخارجية الروسية تعتزم حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعة العربية.

ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الأمم المتحدة بالقيام بدورها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي.

إيران، تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أي عمل مباشر ضد المقاومة الفلسطينية.

رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار عادل بالإجماع فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

وحذر الجانبان من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة بسبب التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين.

غزة الان| بث مباشر طوفان الأقصى

عاجل - حصاد اليوم الثالث لعملية طوفان الأقصى| بث مباشر

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

بالفيديو| نتنياهو يهدد حركة حماس

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس قائلًا: “سنحول كل مكان تعمل منه حماس إلى خراب”، مؤكدًا أن تل أبيب تعتزم الانتصار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بث مباشر غزة الان