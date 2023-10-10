نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الضفة الغربية.. عملية تسلل فلسطينية إلى مستوطنة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت أنباء إن مستوطنة إسرائيلية أصيبت بجروح في عملية تسلل نفذها حمساويون إلى مستوطنة عيناف شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت هذه العملية بينما صعدت إسرائيل من قصف غير مسبوق على قطاع غزة، أودى بحياة ما يقرب من 700 فلسطيني وأحدث دمارا واسعا في العديد من الأبنية السكنية.

وفي الأثناء، لا تزال الاشتباكات جارية في بلدات فيما يعرف بغلاف غزة بين مقاتلي حماس والجيش الإسرائيلي.

وهزت انفجارات ضخمة وتصاعدت ألسنة اللهب، نتيجة لاستمرار القصف على قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائيل الفلسطينية وإسرائيل.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.