العالم اليوم - بانكوك.. مقتل 18 تايلانديا وإصابة 8 في أحداث إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بانكوك.. مقتل 18 تايلانديا وإصابة 8 في أحداث إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:25 صباحاً - قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها إسرائيل حاليا، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

وطلبت تايلاند من إسرائيل المساعدة في إطلاق سراح رهائنها، وتعبر عن اعتقادها بأن حركة حماس لن تؤذي أجانب لا علاقة لهم بالصراع,

وقالت الخارجية التايلاندية إن ما يصل إلى 3226 مواطنا تايلانديا يريدون العودة من إسرائيل.

وفي تقرير سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك مقتل 12 مواطنا تايلانديا وإصابة 8 خرين واحتجاز 11 كرهائن في إسرائيل، بعد هجوم حماس.

الجدير بالذكر أن هناك مواطنين أجانب من دول مختلفة بين القتلى والمفقودين، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل السبت.

وأكدت إسرائيل أن عناصر حماس احتجزوا جنودا ومدنيين كرهائن، لكن لم يتم تأكيد الأعداد والجنسيات، ويقول المسؤولون إن أكثر من 100 شخص قد تم احتجازهم، وتقول حماس أن العدد يصل إلى حوالي 130.