أول تعليق من كوريا الشمالية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:34 صباحاً - حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة وذلك في أول تعليق على العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونشرت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم مقالا موجزا عن الصراع والخسائر البشرية نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

وجاء في المقال «يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

واستدعى الجيش الإسرائيلي 300 ألف جندي احتياطي في عملية تعبئة ضخمة، وسط تهديدات باجتياح بري لقطاع غزة.

وينقل جيش الاحتلال الإسرائيلي جنودا من قواعد مختلفة إلى غلاف غزة تمهيدًا للعملية البرية المحتملة، ويحشد جيش الاحتلال دبابات ومدافع ثقيلة قرب الحدود الشمالية الشرقية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من 3700 شخص.