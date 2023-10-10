العالم اليوم - خطوات لإخراج 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية من فلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - تلقت وزارة الهجرة المصرية، استغاثة عاجلة من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في غزة لمساعدتهم على الخروج من الأراضي الفلسطينية عقب تطور الأحداث الأخيرة.

وتواصلت سفيرة الهجرة المصرية سها جندي مع السفير المصري في تل أبيب، خالد عزمي، والذي بدوره أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإخراجهم سالمين، وتم تعديل موعد مغادرتهم.

وعلى صعيد آخر، اطمأنت جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير المصري في فلسطين، إيهاب سليمان، مؤكدا أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع حقنا للدماء وتأمينا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وجاءت هذه المعلومات على صفحة وزارة الهجرة المصرية.