نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آركو" تطلق نداء إنسانيا لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة بـ11.6 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداء إنسانيًا عاجلًا لرؤساء وأمناء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية لتقديم دعم عاجل للهلال الأحمر الفلسطيني بقيمة 11.672.202 دولار أمريكي لمساعدة المنكوبين من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبيّنت الأمانة العامة للمنظمة أنه استشعارًا منها بمعاناة الشعب الفلسطيني، ونظرًا للحاجة الماسة لتقديم دعم عاجل يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة، وإدراكًا من "آركو" بالشعور الإنساني النبيل لرؤساء وأمناء الهيئات والجمعيات الوطنية، فإنها تدعوهم للمسارعة بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمنكوبين للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.