العالم اليوم - أمين عام أوبك: سنشارك مع ممثلي قطاع النفط في مؤتمر كوب 28

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الثلاثاء، إن كبار منتجي النفط في العالم وممثلين عن هذا القطاع سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، المزمع عقده في الإمارات الشهر المقبل.

وقال الغيص، إن أي شخص يعمل في مجال الطاقة ويهتم بالعمل المناخي، يجب أن يشارك في مناقشات المؤتمر المقرر انطلاقه في 30 نوفمبر في دبي.

وأضاف الغيص خلال منتدى لأسواق الطاقة في الفجيرة الإماراتية، "آمل أن تكون جميع الأصوات على الطاولة في مؤتمر كوب 28... قطاع النفط سيكون في المؤتمر وسنكون هناك".

وقال الغيص إن الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للاستثمارات في مجالي النفط والغاز مضللة، وستؤدي في النهاية إلى "فوضى في مجال الطاقة".

تأتي هذه التصريحات غداة رفع منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، إذ قالت المنظمة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب، حتى مع زيادة استخدام الطاقة المتجددة وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.