نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئولون دوليون: اجتماع مسقط فرصة لتعزيز التعاون الخليجي الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّد عدد من المسئولين على المستويين الإقليمي والدولي على أهمية اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه العاصمة مسقط، ويبحث عددًا من الموضوعات منها الأمنية والاقتصادية والطاقة المتجددة.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية على أهمية اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي يأتي في وقت تشهد فيه قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط أحداثًا مفصلية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الراهن بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية العمل الخليجي الأوروبي المشترك لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الشائكة.

من جانبه أكَّد غابرييليوس لاندسبيرجيس وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا على أهمية اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك في بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنَّ الاجتماع يمثل فرصة سانحة للطرفين لمناقشة القضايا الراهنة التي لها تأثير مباشر على الجانبين مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أنَّ الاجتماع سوف يبحث في الحلول المستدامة لكافة القضايا الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، قال الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية على أهمية اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه سلطنة عُمان لا سيما أنَّه يعقد في فترة حرجة من الأحداث التي تدور في غزة.

وأضاف في تصريح له أنَّ الاجتماع يتضمن مناقشة عدة موضوعات سياسية إلى جانب الموضوعات الاقتصادية وتغير المناخ.

وأشار إلى أنَّ الاجتماع يتطرق إلى التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، لافتًا أنَّه يتطرق إلى موضوع العراق وإيران وأوكرانيا، بالإضافة إلى اليمن.

وفي سياق متصل قالت رؤى بنت عيسى الزدجالية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا ومفوضة غير مقيمة لدى الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إنَّ الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنَّ الاجتماع سيناقش عدة موضوعات من ضمنها الأمن الإقليمي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.

وبيَّنت أنَّ موضوع اليمن سيتم مناقشته ضمن الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وكيفية تقديمها، مشيرةً إلى أنَّ هناك اتفاقًا حول إيصالها.

وأشارت إلى أنَّ الموقف الأوروبي واضح من خلال تصريحات لبعض المسئولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.