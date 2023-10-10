العالم اليوم - واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي إلى أن واشنطن عرضت خبراء لتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس.

هنا تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، لوسائل إعلام أميركية: الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه الثلاثاء سيحدد الملامح الخاصة بكيفية مضي واشنطن قدما في الوقوف مع إسرائيل.

الرئيس بايدن سيتحدث عن حزمة المساعدات الأمنية التي في طريقها لإسرائيل.

11 أميركيا قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل ويتوقع أن يزداد هذا العدد.

نبحث حماية الجالية اليهودية في أميركا.

نعمل على التأكد من أن إسرائيل لديها ما يلزم للدفاع عن نفسها.

عرضنا على إسرائيل توفير خبراء لتحرير الرهائن.

لا نعلم أن كان أميركيون ضمن الرهائن.

حذرنا أي جهة تريد استغلال الوضع ضد إسرائيل بما في ذلك إيران وحزب الله اللبناني.

لا يوجد خطط لوضع جنود أميركيين على الأرض لمساعدة إسرائيل في استعادة الرهائن.

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