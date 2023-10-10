نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وقوع ضحايا في عسقلان جراء القصف الصاروخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة ١٤ الإسرائيلية ي خبر عاجل لها عن وقوع ضحايا في عسقلان من جرّاء القصف الصاروخي من غزة.

أطلقت حركة حماس رشقات صاروخية مكثفة على مدينة عسقلان المحتلة داخل إسرائيل، بعدما أمهلت السكان حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء لإخلاء المدينة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قصفت الأحد، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.