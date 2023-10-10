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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "أحداث فلسطين اليوم".. كتائب القسام توفي بوعدها وتُشعل النيران

عاجل - "أحداث فلسطين اليوم".. كتائب القسام توفي بوعدها وتُشعل النيران، تصدرت كتائب القسام محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تحذيرها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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ويبحث عدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي، عن الأحداث التي تدور في فلسطين خلال الفترة الحالية، وعن عملية طوفان الأقصى وكتائب القسام والاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - "أحداث فلسطين اليوم".. كتائب القسام توفي بوعدها وتُشعل النيران

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عاجل - "أحداث فلسطين اليوم".. كتائب القسام توفي بوعدها وتُشعل النيران

لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن أحداث فلسطين اليوم، وتطورات الأوضاع الفلسطينية بين المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، وكتائب القسام من خلال السطور التالية.

كتائب القسام توفي بوعدها

واطلقت كتائب القسام الذي يترأسها عز الدين القسام والتي اشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بعد عملية طوفان الأقصى، الصواريخ والنيران على العدو الصهيوني في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

كتائب القسام تحذر الكيان الصهيوني

وكانت حذر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، العدو الإسرائيلي واملهتها فرصة لمغادرة سكان مدينة عسقلان قبل الساعة الخامسة مساءً، وذلك ردًا على ما يفعله العدو الإسرائيلي على جريمة تهجير أهلي مناطق قطاع غزة.

وكانت ضربت حركة حماس العدو الإسرائيلي، ضربة قوية بـ 100 صاروخ إلى بلدة سديروت، وعلى إثرها أعلنت كتائب القسام مقتل قائد كتيبة الاتصالات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - "أحداث فلسطين اليوم".. كتائب القسام توفي بوعدها وتُشعل النيران

فلسطين اليوم.. عدد المصابين والجرحى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن زيادة عدد شهداء المقاومة الفلسطينية إلى 830 شهيد، وفوق أكثر من 4250 من المصابين أو الجرحي.

فيما كشفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، عن زيادة عدد القتلى من العدو الإسرائيلي إلى فوق 1000 قتيل منذ بداية المقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى.