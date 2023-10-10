العالم اليوم - البنك الدولي:الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية لا نريدها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، الثلاثاء، إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.

وأضاف لوكالة رويترز على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها". وأردف بانجا أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".

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