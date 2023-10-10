العالم اليوم - بن غفير يشتري 10 آلاف بندقية للمستوطنين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن وزارته تشتري 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين، وذلك في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، خشية امتداد القتال إلى مناطق أخرى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية عن إيتمار بن غفير قوله إن وزارته اشترت 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وآخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب بالإضافة إلى تسليح فرق الحماية المدنية.

وأضاف أنه جرى بالفعل شراء 4 آلاف بندقية من شركات إسرائيلية وسيجري توزيعها فورا.

وبالإضافة إلى البنادق، تشمل مشتريات الوزارة خوذا وسترات واقية من الرصاص وسيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.

وقال وزير القومي الإسرائيلي المتطرف إنه سيتم توزيع الأسلحة على المئات من البلدات التي لديها فرق حماية مدنية مرتبطة بشرطة حرس الحدود.

وتعمل هذه الفرق في داخل إسرائيل وفي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وصّرح بن غفير مهددا: "سنقلب العالم رأسا على عقب لجعل بلداتنا محمية، ولذلك أمرت بتسليح فرق الدفاع المدنية بكثافة".