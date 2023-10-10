نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على تصريحات الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع بفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وأثناء إلقاء كلمته على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، ليتحدث عن آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.

ومن جانبها، سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على تصريحات الرئيس السيسي وبشكل خاص على كل ما يخص القضية الفلسطينية.

وركزت صحيفة "يسرائيل هيوم" على تصريح الرئيس السيسي والذي قال فيه:" أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط تحت أي ظرف".

فيما سلط موقع "والا" الإسرائيلي الضوء على تصريح الرئيس الذي قال فيه:" إن مصر تأمل في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي للسلام العادل، وإن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة."

وجاء في تصريحات الرئيس السيسي، أن الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديد، مؤكدًا التواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة للتوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.