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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن.. إن عملية طوفان الأقصى هي عملية عسكرية مزدوجة تجمع بين اطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية بالإضافة إلى هجوم بري لقوات المقاومة، بدأت عملية طوفان الأقصى في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القدس من صباح يوم السبت 7 أكتوبر.

لحظة بلحظة آخر الأخبار والأحداث في غزة اليوم (بث مباشر)

في هذا الشأن تستعرض لكم بوابة الفجر الالكترونية جميع الأحداث لحظة بلحظة وآخر الأخبار والأحداث في فلسطين الآن، وغزة اليوم (بث مباشر).

"أبو عبيدة" يمهل سكان عسقلان مغادرتها قبل الساعة الخامسة

أمهل الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة سكان مدينة عسقلان المحتلة، مغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم.

حيثُ قال أبو عبيدة: "إن هذا الإنذار يأتي ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، مضيفًا "وقد أعذر من أنذر".

فلسطين الآن .. لحظة بلحظة آخر الأخبار والأحداث في غزة اليوم (بث مباشر)

وأضاف البيان: "إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي سياسة تهجير المدنيين، ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى".

حذرت كتائب القسام مدينة عسقلان المحتلة، حيثُ وصلت رسائل تهديد إلى هواتف سكان عسقلان من المقاومة، تطلب منهم الإخلاء بشكل عاجل.

فلسطين الآن .. لحظة بلحظة آخر الأخبار والأحداث في غزة اليوم (بث مباشر)

كتائب القسام توجه مئات الضربات الصاروخية لـ مدينة عسقلان

وجهت كتائب القسام ضربةً صاروخية بمئات الصواريخ لمدينة عسقلان المحتلة، وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لسكان عسقلان لإخلاء المدينة.

وأعلنت كتائب القسام أنها وجهت الضربة بمئات الصواريخ للمدينة، على 4 دفعات، محذرة من أنها ستواصل قصف المدينة في حال استمر الاحتلال في تهجير سكان غزة.

وجاء ذلك في ظل استمرار الاحتلال بجرائمه عبر القصف الوحشي لمنازل المواطنين وتهجير السكان من منازلهم.

فلسطين الآن .. لحظة بلحظة آخر الأخبار والأحداث في غزة اليوم (بث مباشر)

فلسطين الآن.. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن زيادة عدد شهداء المقاومة الفلسطينية إلى 830 شهيد، وأكثر من 4250 من المصابين أو الجرحي.

فيما كشفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، عن زيادة عدد القتلى من العدو الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 1000 قتيل منذ بداية المقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى.

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بث مباشر فلسطين الآن .. لحظة بلحظة آخر الأخبار والأحداث في غزة اليوم