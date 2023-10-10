نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حرائق في مناطق زراعية جراء قصف إسرائيلي لمنطقة سهل الماري جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت حرائق في مناطق زراعية بمنطقة سهل الماري جنوب لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي، حسب موقع RT.

وأفادت وسائل إعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة سهل الماري في جنوب لبنان بقذائف حارقة.

وتداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه يوثق القصف المدفعي الإسرائيلي لمنطقة سهل الماري بالقذائف الحارقة.

من جهته ذكر موقع "النشرة" اللبناني أن القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف إحداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبقين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية.

وفي وقت سابق، قال مراسل RT إن رشقات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل.

وأضاف المراسل أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المواقع التي أطلقت منها الصواريخ من جنوب لبنان.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط بلدات الضهيرة والقليلة والمنصوري ومحيط بلدة زبقين ومنطقة كفرشوبا جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني.

وكان مراسل RT قد ذكر أن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.