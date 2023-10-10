نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفن إسرائيلية تقصف ميناء غزة وتدمر مراكب لصيادين فلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصفت سفن الإحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بعشرات القذائف، مما أسفر عن تدمير مراكب الصيادين الفلسطينيين.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "بسقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الزوارق البحرية الإسرائيلية صوب الميناء، ما أدى إلى دمار كبير في الميناء والمراكب".

وأضافت الوكالة:" ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية".

كما وأفادت مراسلة RT بأن رشقات صاروخية مكثفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصي" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب معبر رفح عند الحدود المصرية.