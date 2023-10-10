نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكري وعبد اللهيان يبحثان التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي والأوضاع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، والأوضاع في غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الوزيرين، ناقشا التطورات الخاصة بالتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلا عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري، أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحدتها، لا سيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطا نظيره الإيراني عبد اللهيان، بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.

كما حذر شكري من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

ومن جانبه، فقد أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.