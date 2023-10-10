نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جيش الاحتلال يستهدف أطفال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على قطاع غزة النساء والأطفال وكان من ضمن الشهداء أعداد كبيرة منهم.

وحصلت بوابة الفجر على عدد من صور الاطفال الذين تم استهدافهم في غارات العدوان على قطاع غزة.

فيما كانت قد أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.



وقالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.



وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

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